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Днепр-1 - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 03.09.2023

Вице-чемпионы снова потеряли очки.
Сегодня, 14:54
Днепр-1 - ЛНЗ / УПЛ
Днепр-1 - ЛНЗ / УПЛ

В воскресенье, 3 сентября, в рамках шестого тура УПЛ Днепр-1 встречался с ЛНЗ. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Хозяева доминировали в данной игре на протяжении почти всего времени. Команда создавала массу моментов в обоих таймах, однако поразить ворота так и не удалось.

Таким образом, после четырех сыгранных матчей Днепр-1 занимает 13-е место, набрав всего пять очков.

В свою очередь ЛНЗ идет на 15-й строчке с четырьмя баллами.

Статистика матча Днепр-1 - ЛНЗ 6-го тура чемпионата Украины

Днепр-1 - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 6 - 2
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 11 - 3
Фолы: 9 - 12

Днепр-1: Волынец, Горбунов (Каплиенко, 46), Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут (Рубчинский, 76), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76), Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Филиппов.

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич (Хобленко, 76), Калюжный, Наумец (Шестаков, 46), Прядун, Савин (Норенков, 64).

Предупреждения: Калюжный, 54, Савин, 57, Норенков, 68.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 ЛНЗ

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