Кривбасс уверенно разобрался с Колосом
В воскресенье, 3 сентября, Колос принимал дома Кривбасс.
Команды сразу показали, что нас ждет интересный поединок, начав обмениваться моментами. Уже на 14-й минуте оборона Колоса провалилась и Задерака открыл счет поединка.
Кривбасс продолжил создавать опасность у ворот ковалевцев, но и те не отставали, однако до конца первого тайма счет так и не изменился.
Во втором тайме борьбы было куда больше, чем непосредственно опасных моментов. Лишь на 65-й минуте Кривбасс сумел создать опасный момент, а сразу после него Понедельник удвоил преимущество с углового.
Колос немного оживился, надавил, но вскрыть защиту кривбассовцев не удавалось. А в самой концовке Задерака оформил курьезный гол благодаря ошибке Фесюна. Окончательный счет поедника 0:3.
Статистика матча чемпионата Украины Колос - Кривбасс
Колос - Кривбасс 0:3
Голы: Задерака, 14, 88, Понедельник, 68
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 10 - 9
Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Золотов - Цуриков, Лучкевич, Ореховский (Милько, 76), Богданов (Болбат, 59) - Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Велетень, 54).
Кривбасс: Клищук - Понедельник (Кузык, 88), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич (Приходько, 74), Бизимана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский, Задерака (В. Близниченко, 88) - Кожушко (Дебелко, 81).
Предупреждения: Богданов, 51, Салабай, 57, Бурда, 90+5 - Бизимана, 63