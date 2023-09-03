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Кривбасс уверенно разобрался с Колосом

Курьезный мяч поставил точку в поединке.
Сегодня, 19:08
Колос - Кривбасс / upl.ua
Колос - Кривбасс / upl.ua

В воскресенье, 3 сентября, Колос принимал дома Кривбасс.

Команды сразу показали, что нас ждет интересный поединок, начав обмениваться моментами. Уже на 14-й минуте оборона Колоса провалилась и Задерака открыл счет поединка.

Кривбасс продолжил создавать опасность у ворот ковалевцев, но и те не отставали, однако до конца первого тайма счет так и не изменился.

Во втором тайме борьбы было куда больше, чем непосредственно опасных моментов. Лишь на 65-й минуте Кривбасс сумел создать опасный момент, а сразу после него Понедельник удвоил преимущество с углового.

Колос немного оживился, надавил, но вскрыть защиту кривбассовцев не удавалось. А в самой концовке Задерака оформил курьезный гол благодаря ошибке Фесюна. Окончательный счет поедника 0:3.

Статистика матча чемпионата Украины Колос - Кривбасс

Колос - Кривбасс 0:3

Голы: Задерака, 14, 88, Понедельник, 68

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 10 - 9

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Золотов - Цуриков, Лучкевич, Ореховский (Милько, 76), Богданов (Болбат, 59) - Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Велетень, 54).

Кривбасс: Клищук - Понедельник (Кузык, 88), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич (Приходько, 74), Бизимана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский, Задерака (В. Близниченко, 88) - Кожушко (Дебелко, 81).

Предупреждения: Богданов, 51, Салабай, 57, Бурда, 90+5 - Бизимана, 63

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Колос

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