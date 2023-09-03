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Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Задерака записал дубль на свой счет.
Сегодня, 19:18
Колос - Кривбасс / upl.ua
Колос - Кривбасс / upl.ua

В воскресенье, 3 сентября, Колос принимал дома Кривбасс.

К концу поединка хозяева уже горели со счетом 0:2, но настоящая катастрофа была впереди.

На 88-й минуте Максим Задерака оказался с мячом на правом фланге и почти с линии штрафной нанес сильный удар в ближний угол

Фесюн в тот момент вышел из ворот, читая возможный навес, и случайно отбил мяч в собственные ворота. 

С полным обзором матча Колос - Кривбасс вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс гол Колос Максим Задерака

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Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

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