Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023

В воскресенье, 17 сентября, Днепр-1 встретится с Колосом в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Прошлый поединок чемпионата Украины "спортклубовцы" свели вничью 0:0 с ЛНЗ, а ковалевская команда потерпела дома разгромное поражение 0:3 от Кривбасса.

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Матч состоится в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Колос

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Колосом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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