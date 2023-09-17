Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023
В воскресенье, 17 сентября, Днепр-1 встретится с Колосом в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.
Прошлый поединок чемпионата Украины "спортклубовцы" свели вничью 0:0 с ЛНЗ, а ковалевская команда потерпела дома разгромное поражение 0:3 от Кривбасса.
Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит
Матч состоится в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Колос
Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Колосом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!