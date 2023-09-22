Оболонь - Верес 0:0: обзор матча и результат игры 22.09.2023

В пятницу, 22 сентября, в Киеве на Оболонь Арене стартовал восьмой тур Украинской Премьер-лиги.

В первом поединке игрового дня сошлись столичная Оболонь и ровненский Верес - соседи по турнирной таблице.

Подопечные Валерия Иващенко провели одинаково хорошие два тайма, полностью переигрывая оппонента, у которого ничего не получалось в атаке, несмотря на преимущество во владении мячом.

Но в этот день у команд были огромные проблемы с точностью - иначе объяснить всего четыре удара в створ на двоих никак не удается.

Это особенно касается хозяев поля, которые нанесли тринадцать ударов по воротам ровненского коллектива - лишь три из них потревожили Евгения Паста.

Но вот чего было в достатке, так это фолов и предупреждений. Главный арбитр встречи Александр Омельченко был вынужден выписать сразу девять "горчичников".

В итоге команды расписали ничью, которая вряд ли кого-то устроила. Оболонь занимает 12- е место с шестью очками, Верес идет 15-м, имея на один бал меньше.

Статистика матча Оболонь - Верес восьмого тура УПЛ

Оболонь - Верес 0:0

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 13 - 2

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 14 - 15

Атаки: 95 - 78

Оболонь: Рыбка - Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко (Дубко, 84), Мороз, Груша (Суханов, 73) - Краснопир (Чернов, 46), Тарануха.

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко - С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, Кучеренко (Балан, 79) - Сикейра (Шестаков, 65), Гайдучик (Кухарук, 79), В. Шарай.

Предупреждения: Груша, Прокопенко, Дубко - Кучеренко, Шевченко, Гакман, Марусич, Курко, Шестаков

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