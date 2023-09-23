Полесье - Минай: обзор и результат матча чемпионата Украины 23.09.2023

Закарпатцы остались единственной командой в УПЛ, которая еще ни в одном матче не триумфовала .

В рамках чемпионата Украины в 8 туре состоялось противостояние Полесья и Миная.

Команды в целом продемонстрировали достаточно равную игру и ключевым фактором встречи стало индивидуальное мастерство игроков.

На 23 минуте житомирский коллектив должен был выходить вперед, но гол Филиппа Будкивского отменили из-за положения вне игры.

Чуть позже счет был открыт, но уже усилиями закарпатской команды, а если быть точнее, то гол на свой счет записал Егор Твердохлиб. На 45 минуте Полесье было обязано сравнивать счет, но Василий Грицук излишне самоуверенно подошел к исполнению пенальти и с его ударом легко справился Александр Бандура.

Перед началом второго тайма Юрий Калитвинцев провел ряд изменений и это принесло свои плоды в середине заключительной 45-минутки. Появившийся после перерыва Ариельсон отпасовал на Артура Смолякова, который сравнял счет.

Позже хозяева смогли добыть победный результат благодаря взятию ворот от Эмиля Мустафаева, вышедшего также после перерыва, но уже по ходу второго тайма, а не перед его началом.

Отметим, что после 8 сыгранных матчей у Полесья 15 набранных очков, а у Миная 3 пункта и 0 побед.

Статитстика матча чемпионата Украины Полесье - Минай

Полесье - Минай 2:1

Голы: Смоляков, 65, Мустафаев, 83 - Твердохлиб, 39

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 4 - 6

Атаки: 96 - 79

Владение мячом: 55% - 45%

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