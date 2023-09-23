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Луческу: Для Динамо не проблема кого-то подписать, проблема - удержать новичков

Румын пожаловался на то, что легионеры не хотят оставаться в Украине после обстрелов.
Сегодня, 17:32
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу высказался о трансферной политике, которую ведет руководство столичного клуба.

По словам специалиста, у "бело-синих" нет проблем с тем, чтобы привлечь в команду усиление, но есть проблемы с тем, чтобы удержать игроков в расположении.

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"Не проблема кого-то подписать. Проблема - удержать новичков. У нас есть примеры Рамиреса, Лонвейка, которые готовы были играть в Украине, но после нескольких обстрелов оккупантов выразили желание уйти. Их семьи просили их вернуться.

У нас есть хорошие игроки, мы даем шанс молодежи. Сегодня играли Малыш, Биловар, Диалло, Рамадани. Главная наша текущая проблема - высокая травматичность. Вивчаренко, Шепелев, Тымчик, Шапаренко - все они травмированы и мы, к сожалению, не можем на них сейчас рассчитывать. Впрочем, надеюсь, через две недели все эти ребята будут в строю.

Кроме того, сегодня у нас возникла проблема с Поповым. Он в последнее время постоянно травмируется. Играет 3-4 матча, и ситуация повторяется. Сейчас его организм не готов к более длительной дистанции", - заявил рулевой Динамо.

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