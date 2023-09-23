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Ворскла - Кривбасс: обзор и результат матча чемпионата Украины 23.09.2023

Криворожский клуб, как минимум, временно возглавил турнирную таблицу УПЛ.
Сегодня, 18:58
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс

В рамках восьмого тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле приняла Кривбасс.

Полтавчане хорошо начали игру, что помогло им открыть счет Артему Челядину, но затем гости перехватили инициативу, реализовав почти все свои моменты.

Еще до перерыва коллектив Юрия Вернидуба не только отыгрался, но и вышел вперед благодаря голам Максима Задераки и Олега Кожушко.

Во втором тайме Кожушко оформил дубль, а в концовке встречи Иван Дибанго поставил точку во встрече, доведя счет до разгромного.

Отметим, что Кривбасс возглавил турнирную таблицу с 17 очками в активе, но у Шахтера столько же и он еще не сыграл матч 8 тура против Руха.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Кривбасс

Ворскла - Кривбасс 1:4

Голы: Челядин, 18  Задерака, 31, Кожушко, 36, 52, Дибанго, 83

Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 5
Владение мячом: 50% - 50%
Атаки: 99 - 97

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