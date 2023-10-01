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Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 01.10.2023

Команды выдали результативный поединок, который очень расстроил одну из сторон.
Сегодня, 20:45
Кривбасс - Рух / УПЛ
Кривбасс - Рух / УПЛ

В воскресенье, 1 октября, в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Кривбассом и Рухом.

По итогам данного тура команда Юрия Вернидуба могла претендовать на первую строчку таблицы чемпионата Украины. И все начиналось как нельзя хорошо для криворожского клуба, когда Илич реализовал пенальти под занавес первого тайма.

Однако после перерыва львовяне выдали ударную пятиминутку, во время которой они умудрились трижды огорчить вратаря соперника - Рунич оформил дубль, а Климчук реализовал 11-метровый удар.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Колос в девятом туре УПЛ:

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Кривбасс - Рух 1:3
Голы: Илич, 42 пенальти - Рунич, 63, 68, Климчук, 66 пенальти

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 8 - 8
Атаки: 111 - 113

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Илич (По, 86), Бизимана (Татарков, 70), Вакулко, Хомченовский, Задерака (Кузык, 70) - Лунев (Приходько, 43).

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Сапуга, Эдсон (Плюман, 63), Пастух (Холод, 90) - Теслюк (Квасница, 54), Климчук, Лях (Рунич, 54).

Предупреждения: Приходько - Лях, Ледвий, Роман.

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Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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