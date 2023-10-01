Колос - Полесье 0:0: обзор матча и результат игры 01.10.2023
Команды разделили между собой очки.
В воскресенье, 1 октября, в рамках девятого тура УПЛ Колос принимал Полесье. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Первый тайм к себе в актив могут занести гости. Они создавали больше моментов и чаще контролировали мяч, однако до голов дело не дошло.
Уже во второй половине игра выровнялась. Хозяева более смело действовали в атаке, нанеся семь ударов по воротам, но, увы, счет так и остался прежним.
После девяти туров Колос идет на девятом месте с 11-ю баллами, а Полесье занимает четвертую строчку, набрав 16 очков.
Статистика матча Колос - Полесье девятого тура чемпионата Украины
Колос - Полесье 0:0
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 16 - 18
Атаки: 78 - 84
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