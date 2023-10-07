В субботу, 7 октября, Днепр-1 встречался на своем поле с Вересом в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Юрия Максимова уверенно разобралась с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав победу со счетом 2:0.

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По истечении десяти минут игры Александр Филиппов вывел Днепр-1 вперед, забив свой дебютный гол в составе "спортклубовцев". Удвоить преимущество хозяевам поля удалось благодаря автоголу. Защитник Вереса Семен Вовченко пытался выбить мяч после прострела в штрафную, подсек его и по безумной дуге отправил в дальний угол собственных ворот.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Верес в десятом туре УПЛ:

Днепр-1 - Верес 2:0

Голы: Филиппов, 10, Вовченко, 31 (аг)

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко 60) - Бабенко - Гуцуляк (Мирошниченко 79), Пихаленок, Рубчинский (Витиньо 82), Леднев (Пасич 61) - Филиппов (Танчик 61)

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко - Кухарук (С. Шарай 86), Кучеров (Кучеренко 77) - Балан, Яго - В. Шарай (Ковалюк 46), Шестаков (Марусич 46)

Предупреждения: Сарапий, 87 - Шевченко, 77.

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