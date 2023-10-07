Днепр-1 - Верес 2:0: обзор матча и результат игры 07.10.2023

"Спортклубовцы" без проблем разобрались с соперником, который еще и сам в этом помог.

В субботу, 7 октября, Днепр-1 принимал на своем поле Верес в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Один из аутсайдеров чемпионат ничего не смог противопоставить хозяевам и даже за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот, потерпев логичное поражение со счетом 0:2.

Команда Юрия Максимова вышла вперед на десятой минуте поединка, когда своим первым голом в составе днепрян отличился Александр Филиппов. Нападающий слева в штрафной убрал защитника и отправил мяч под дальнюю стойку.

Удвоил преимущество Днепр-1 на 31-й минуте благодаря фееричному автоголу от Семена Вовченко. Защитник Вереса, пытаясь прервать прострел с фланга, подсек мяч и тот по невероятной дуге залетел в ворота его команды.

Источник: СК Днепр-1

Во втором тайме днепровская команда уверенно довела матч до победного завершения без особого сопротивления со стороны соперника.

Днепр-1, набрав 15 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. Верес с шестью баллами идет на предпоследнем месте.

Статистика матча Днепр-1 - Верес 10-го тура чемпионата Украины

Днепр-1 - Верес 2:0

Голы: Филиппов, 10, Вовченко, 31 (аг)

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 9 - 1

Удары в створ: 5 - 0

Угловые: 3 - 2

Фолы: 6 - 10

Атаки: 69 - 68

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко 60) - Бабенко - Гуцуляк (Мирошниченко 79), Пихаленок, Рубчинский (Витиньо 82), Леднев (Пасич 61) - Филиппов (Танчик 61)

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко - Кухарук (С. Шарай 86), Кучеров (Кучеренко 77) - Балан, Яго - В. Шарай (Ковалюк 46), Шестаков (Марусич 46)

Предупреждения: Сарапий, 87 - Шевченко, 77.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!