Колос - Ворскла: обзор и результат матча чемпионата Украины 07.10.2023

Клуб из Ковалевки не смог реализовать свои моменты.

В рамках 10 тура чемпионата Украины Колос встретился на своем поле с Ворсклой.

Коллектив Ярослава Вишняка на правах хозяев имел инициативу на протяжении всего матча, но ни один из своих моментов не реализовал.

Полтавчане играли "вторым номером", но при этом именно на их счету единственный на две команды удар в створ ворот в этом матче. Хотя, эта попытка не привела к чему-то опасному.

Как итог, команды, идущие рядом в турнирной таблице, разошлись миром. Колос располагается на 10 позиции с 12 пунктами, у Ворсклы 13 баллов и 9 строчка соответственно.

Статистика матча чемпионата Украины Колос - Ворскла

Колос - Ворскла 0:0

Удары: 11 - 3

Удары в створ: 0 - 1

Атаки: 77 - 72

Владение мячом: 59% - 41%

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