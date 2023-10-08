Оболонь - Металлист 1925: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 08.10.2023

В воскресенье, 8 октября, Оболонь примет на своем поле Металлист 1925 в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины киевская команда одержала на выезде победу 1:0 над Минаем, а харьковский клуб уступил 0:1 Днепру-1.

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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 8 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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