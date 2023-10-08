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Оболонь - Металлист 1925 1:0: обзор матча и результат игры 08.10.2023

"Пивовары" лишь раз поразили ворота харьковчан, несмотря на катастрофическую для соперника ситуацию в концовке матча.
Сегодня, 15:03
Оболонь обыграла Металлист 1925 / ФК Оболонь
Оболонь обыграла Металлист 1925 / ФК Оболонь

В воскресенье, 8 октября, Оболонь принимала на своем поле Металлист 1925 в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Киевская команда одержала первую домашнюю победу в чемпионате, обыграв соперника со счетом 1:0, а харьковчанам пришлось доигрывать поединок вдевятером и с полевым в воротах.

Единственный мяч во встрече "пивовары" забили на 33-й минуте, когда после передачи Валерия Дубко отличился Игорь Краснопир. Судья прибегнул к видеоповтору на предмет офсайда у нападающего, но в итоге гол был засчитан.

Во второй половине встречи Металлист 1925 остался в меньшинстве - за вторую желтую был удален Игорь Курило.

А за десять минут до конца поединка харьковская команда решила повторить ситуацию Милана во вчерашнем матче Серии А с Дженоа. Голкипер Олег Мозиль заработал прямую красную за то, что снес коленом за пределами штрафной Ростислава Тарануху. К тому времени все замены харьковчане уже использовали, и место в воротах пришлось занять защитнику Вадиму Черваку. Впрочем, воспользоваться таким положением дел у соперника киевляне не смогли, и матч так и завершился с минимальным перевесом хозяев.

Благодаря этой победе Оболонь обошла Металлист 1925 в турнирной таблице УПЛ. Киевская команда с 12 очками поднялась на десятое место, а харьковчане занимают 11-ю строчку, имея в своем активе 11 баллов и сыграв на один матч меньше.

Статистика матча Оболонь - Металлист 1925 10-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Металлист 1925 1:0

Гол: Краснопир, 33

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 2
Фолы: 18 - 12
Атаки: 81 - 102

Оболонь: Рыбка - Мединский (Нагиев 90), Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Дубко (Черненко 79), Косовский, Мороз - Суханов (Тарануха 46), Краснопир (Груша 79)

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Фарина, Курило, Червак - Вачиберадзе (Бычек 75), Габелок - Ари (Русин 46), Дмитренко (Андрей Ткачук 61) - Сидоров (Юсов 46), Борячук (Чирук 75)

Предупреждения: Прокопенко 40, Мороз 74, Дубко 76

Удаления: Курило, 60 (вторая желтая), Мозиль, 80 (прямая красная)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Оболонь

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