В субботу, 7 октября, Дженоа принимала на своем поле Милан в рамках восьмого тура Серии А.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли выставил на игру не совсем оптимальный состав, оставив на скамейке запасных некоторых лидеров команды, но все же в итоге их пришлось задействовать во втором тайме, что дало свой результат. Гости смоли вырвать победу на 87-й минуте благодаря результативному удару Кристиана Пулишича. Главный арбитр консультировался с видеоассистентом на предмет игры рукой у автора гола, но в итоге взятие ворот было засчитано.

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А уже в компенсированное время на поле начали происходить безумные события. Голкипер Милана Майк Меньян, пытаясь оказаться первым на мяче во время атаки Дженоа, выбежал за пределы штрафной и снес коленом соперника. После просмотра видеоповтора рефери выписал французскому вратарю прямую красную. Замен у гостей не оставалось и место в воротах пришлось занять полевому игроку. Эту миссию взял на себя Оливье Жиру. Сразу же после удара со штрафного за предыдущий фол Милан от пропущенного гола спасла только перекладина, куда мяч угодил рикошетом от Фикайо Томори.

В следующем эпизоде уже Дженоа потеряла своего голкипера. Хосеп Мартинес пришел на угловой, после которого в подкате попытался прервать контратаку "россонери", но сфолил, получил за это желтую, которая стала второй, и также был вынужден покинуть поле. Опция замен у "россоблу" еще была, и место в воротах генуэзцев занял голкипер Никола Леали.

Жиру же во время очередной атаки Дженоа с обязанностями голкипера справился. Французский нападающий выбил мяч из-под ног соперника и со второй попытки зафиксировал его.

Отметим, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

Вашему вниманию видеообзор матча Дженоа - Милан в восьмом туре Серии А:

Дженоа - Милан 0:1

Гол: Пулишич, 87

Дженоа: Мартинес, Де Винтер (Леали 90+14), Бани, Драгушин, Васкес, Сабелли (Экубан 68), Торсби, Френдруп, Хапс (Пушкаш 90+1), Малиновский (Кутлу 68), Гудмундссон

Милан: Меньян, Флоренци (Калабрия 66), Тиав, Томори, Эрнандес, Адли (Жиру 66), Рейндерс, Муса, Чуквуэзе (Пулишич 46), Йович (Бартезаги 90+2), Окафор (Леау 46)

Предупреждения: Де Винтер 69, Х. Мартинес 86 - Эрнандес 21, Флоренци 22, Муса 47, Адли 62, Томори 90+10

Удаления: Мартинес 90+13 (вторая желтая) - Меньян 90+8 (прямая красная)

Источник: MEGOGO

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