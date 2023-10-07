Дженоа - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 07.10.2023

"Россонери" все же оказались сильнее.

В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура Серии А Дженоа принимала Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

На табло был равный результат до 87-й минуты, пока вингер "россонери" Кристиан Пулишич не вывел свою команду вперед. Как оказалось позднее, этот гол оказался решающим.

Отметим, хавбек Дженоа Руслан Малиновский провел на поле 68 минут, не отличившись результативными действиями.

После восьми туров "грифоны" идут на 15-м месте с 8-ю очками, а Милан занимает первую строчку, набрав 21 балл.

Статистика матча Дженоа - Милан 8-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Милан 0:1

Гол: Пулишич, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 0.97

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 5 - 12

Удары в створ: 1 - 3

Фолы: 8 - 12

Дженоа: Мартинес, Сабелли (Экубан, 68), де Винтер, Бани, Дрэгушин, Васкес, Хапс, Малиновский (Кутлу, 68), Торсбю, Френдруп, Гудмундссон.

Милан: Меньян, Флоренци (Калабрия, 66), Томори, Тиав, Эрнандес, Адли (Жиру, 66), Рейндерс, Муса, Чуквуэзе (Пулишич, 46), Окафор (Рафаэл Леау, 46), Йович (Бартезаги, 90).

Предупреждения: Джилардино (10), Эрнандес (21), Флоренци (22), Муса (47), Адли (62), де Винтер (69), Мартинес (86).

Удаления: Меньян, 90+9, Мартинес, 90+14

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