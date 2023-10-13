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VBET Україна представляє нового амбасадора

Сергій Ребров, головний тренер Національної збірної України з футболу, став амбасадором компанії VBET Україна.
Сегодня, 15:13
Сергій Ребров
Сергій Ребров

Сергій Ребров – екснападник «Динамо», у Європі грав за «Тоттенгем», «Вест Гем», «Фенербахче». За національну збірну Ребров зіграв 75 матчів та забив 15 голів. У Реброва великий досвід тренерської роботи. В різні роки тренував «Динамо», «Аль Ахлі», «Ференцварош», «Аль-Айн» ОАЕ. Двічі увійшов до рейтингу 50 найкращих тренерів світу 2015 та 2016 років за версією журналу FourFourTwo. 17 червня 2023 року Сергій Ребров став головним тренером збірної.

Комунікаційна кампанія VBET Україна за участі Сергія Реброва має назву «Об’єднані довірою мільйонів».

Довіра – це основна чеснота як для VBET, так і для Сергія Реброва. Її можна заслужити, лише пройшовши разом і перемоги, і поразки. Спільна історія VBET та національної збірної сповнена різноманітних історій, але щоразу як збірна виходить на поле, ми всі беззаперечно віримо в перемогу та надможливості тренера, який веде свою команду до тріумфу.

Елементами кампанії стануть діджитал та офлайн активації, відео, соціальні та контентні проєкти.

Нагадаємо, що компанія VBET Україна є преміумспонсором Національної збірної України з футболу, титульним партнером Української Прем’єр-ліги та Кубку України з футболу. Компанія співпрацює з сімома футбольними клубами вищої ліги УПЛ. VBET також є партнером номер один в українському футзалі, підтримуючи збірну та чемпіонат України Екстра-ліга.

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