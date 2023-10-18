Полесье объявило о подписании бывшего игрока Шахтера

Житомирский Полесье объявило о трансфере защитника Лукаса Тейлора.

Стороны заключили контракт до конца текущего сезона.

Последний сезон 29-летний бразилец провел в Шахтере, который, согласно договору с ПАОК, был вынужден воспользоваться обязательной опцией выкупа. Однако донецкий клуб не сделал этого.

В текущем сезоне Тейлор не играл за Шахтер. В последний раз он выходил на поле 9 марта в матче Лиги Европы против Фейеноорда (1:1).

Напомним, Ахметов оценил назначение Срны на пост тренера Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!