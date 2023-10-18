Полесье объявило о подписании бывшего игрока Шахтера
Тейлор будет играть за житомирский коллектив.
Житомирский Полесье объявило о трансфере защитника Лукаса Тейлора.
Стороны заключили контракт до конца текущего сезона.
Последний сезон 29-летний бразилец провел в Шахтере, который, согласно договору с ПАОК, был вынужден воспользоваться обязательной опцией выкупа. Однако донецкий клуб не сделал этого.
В текущем сезоне Тейлор не играл за Шахтер. В последний раз он выходил на поле 9 марта в матче Лиги Европы против Фейеноорда (1:1).
Напомним, Ахметов оценил назначение Срны на пост тренера Шахтера.
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