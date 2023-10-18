Ахметов оценил назначение Срны на пост тренера Шахтера

Президент Шахтера Ринат Ахметов провел встречу с исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срной и генеральным директором донецкого клуба Сергеем Палкиным в Киеве.

Функционеры обсудили вопросы деятельности клуба.

Ахметов прокомментировал назначение хорватского специалиста на должность тренера "горняков".

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"Твое сердце всегда было, есть и будет с Шахтером. Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с Барселоной и другими сложными матчами.

Я уверен, что у Шахтера впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы будем обязательно продолжать", - отметил Ахметов.

Ранее сообщалось, что отец сбежавшего игрока Шахтера сделал заявление.

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