iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ахметов оценил назначение Срны на пост тренера Шахтера

Руководство "горняков" встретилось в Киеве.
Сегодня, 10:35
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Президент Шахтера Ринат Ахметов провел встречу с исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срной и генеральным директором донецкого клуба Сергеем Палкиным в Киеве.

Функционеры обсудили вопросы деятельности клуба.

Ахметов прокомментировал назначение хорватского специалиста на должность тренера "горняков".

Читай также: Шахтер объявил о расторжении контракта с ван Леувеном

"Твое сердце всегда было, есть и будет с Шахтером. Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с Барселоной и другими сложными матчами.

Я уверен, что у Шахтера впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы будем обязательно продолжать", - отметил Ахметов.

Ранее сообщалось, что отец сбежавшего игрока Шахтера сделал заявление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

Статьи по теме

Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера
Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера
звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет
УХЛ: Сокол сыграет с Днепром УХЛ: Сокол сыграет с Днепром
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина14:28
УХЛ: Сокол сыграет с Днепром
Киберспорт14:16
IEM Sydney 2023: G2 выбили ENCE, Monte бездарно проиграли Complexity
Киберспорт14:02
Monte в эпичном противостоянии проиграли Complexity и вылетели с IEM Sydney 2023
Другие страны13:40
"Близка к Барсе Хосепа": Месси расхвалил сборную Аргентины
Евро-202413:18
Спаллетти: Должны победить Северную Македонию, чтобы поехать в Украину и побороться за место на Евро
Лига Чемпионов12:52
Ворскла - Рома: онлайн-трансляция женской Лиги чемпионов
Украина12:35
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Украина12:30
Полесье объявило о подписании бывшего игрока Шахтера
Украина12:30
Суперлига: Черкаские Мавпы сыграют с Днепром
Бокс12:15
"Я ненавижу это для Деонтея": тренер Уайлдера высказался о стиле Виталия Кличко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK