Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера

Донецкий Шахтер возглавил спортивный директор клуба Дарио Срна.

Во главе команды 41-летний хорват сменил ранее отправленного в отставку Патрика ван Леувена.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", Срна будет готовить Шахтер к следующим матчам как исполняющий обязанности главного тренера.

Напомним, что Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год, сыграв 536 матчей во всех турнирах и выиграв с командой 25 трофеев.

Ван Леувен возглавил "горняков" перед началом нынешнего сезона после работы в луганской Заре. На посту тренера донецкого клуба нидерландский специалист сменил Игора Йовичевича, который в минувшей кампании выиграл чемпионат Украины.

На данный момент Шахтер после девяти сыгранных матчей с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Шахтер опубликовал годовой финансовый отчет по итогам деятельности клуба в прошлом сезоне.

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