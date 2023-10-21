Кривбасс добыл ювилейную победу в УПЛ

Также очередной круглой цифры в графе победы в чемпионате Украины добился тренер команды Юрий Вернидуб.

В рамках 11 тура чемпионата Украины Кривбасс победил Металлист 1925 со счетом 1:3.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, для криворожского коллектива это уже 220 победа в истории чемпионатов Украины.

Также ювилейную победу добыл и тренер команды Юрий Вернидуб, при этом, примечательно, что у специалиста больше побед чем у его клуба. Вернидуб 260 раз триумфовал во главе разных команд в рамках УПЛ.

Отметим, что Кривбасс в данный момент возглавляет турнирную таблицу УПЛ, однако, Динамо, Днепр-1 и Шахтер могут догнать подопечных Юрия Вернидуба после того, как проведут все свои перенесенные матчи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!