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Кривбасс добыл ювилейную победу в УПЛ

Также очередной круглой цифры в графе победы в чемпионате Украины добился тренер команды Юрий Вернидуб.
Сегодня, 14:47
upl.ua
upl.ua

В рамках 11 тура чемпионата Украины Кривбасс победил Металлист 1925 со счетом 1:3.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, для криворожского коллектива это уже 220 победа в истории чемпионатов Украины.

Также ювилейную победу добыл и тренер команды Юрий Вернидуб, при этом, примечательно, что у специалиста больше побед чем у его клуба. Вернидуб 260 раз триумфовал во главе разных команд в рамках УПЛ.

Отметим, что Кривбасс в данный момент возглавляет турнирную таблицу УПЛ, однако, Динамо, Днепр-1 и Шахтер могут догнать подопечных Юрия Вернидуба после того, как проведут все свои перенесенные матчи.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс

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