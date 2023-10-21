Черноморец - Минай 3:0 обзор матча и результат игры 21.10.2023
Одесский клуб переиграл закарпатский клуб.
В рамках 11-го тура чемпионата Украины Черноморец на своем поле принимал Минай.
Подопечные Романа Григорчука вышли вперед уже на старте встречи - Штогрин реализовал момент.
Гости создали несколько моментов, но реализовать их не удалось.
Черноморец уже во втором тайме забил во второй раз, а Штогрин оформил дубль. Финальный счет установил Кузык, забив на последних минутах встречи.
В турнирной таблице одесский клуб идет на втором месте, имея 19 очков. Минай располагается на последней строчке с 4 баллами.
Статистика матча Черноморец - Минай 11-го тура чемпионата Украины
Черноморец - Минай 3:0
Голы: Штогрин, 19, 66, Кузык, 81
Владение мячом: 58%-42%
Удары: 16:10
Удары в створ: 4:3
Угловые: 4:2
Фолы: 12:10
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