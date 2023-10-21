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Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.10.2023

Донецкий коллектив победил в первой игре с Срной.
Сегодня, 20:21
Шахтер - ЛНЗ / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - ЛНЗ / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер переиграл ЛНЗ в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

В составе "горняков" голом отметился Сикан, который начал разгром своей команды.

На последних минутах встречи Шахтер забил дважды. Автором дубля стал Келси.

ЛНЗ создал несколько моментов, но реализовать и забить гол престижа не сумел.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - ЛНЗ:

Шахтер - ЛНЗ 3:0

Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ЛНЗ

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Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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