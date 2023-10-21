Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.10.2023
Донецкий коллектив победил в первой игре с Срной.
Донецкий Шахтер переиграл ЛНЗ в рамках 11-го тура чемпионата Украины.
В составе "горняков" голом отметился Сикан, который начал разгром своей команды.
На последних минутах встречи Шахтер забил дважды. Автором дубля стал Келси.
ЛНЗ создал несколько моментов, но реализовать и забить гол престижа не сумел.
Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - ЛНЗ:
Шахтер - ЛНЗ 3:0
Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!