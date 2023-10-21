Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.10.2023

Донецкий коллектив победил в первой игре с Срной.

Донецкий Шахтер переиграл ЛНЗ в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

В составе "горняков" голом отметился Сикан, который начал разгром своей команды.

На последних минутах встречи Шахтер забил дважды. Автором дубля стал Келси.

ЛНЗ создал несколько моментов, но реализовать и забить гол престижа не сумел.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - ЛНЗ:

Шахтер - ЛНЗ 3:0

Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!