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Верес - Рух: результат матча

Команды устроили безумную концовку.
Сегодня, 14:57
Верес - Рух / upl.ua
Верес - Рух / upl.ua

В воскресенье, 22 октября, в рамках 11 тура УПЛ Верес принимал дома Рух.

Подопечные Виталия Пономарева сразу взяли игру в свои руки и уже со старта матча создали несколько моментов. Счет удалось открыть уже на 14-й минуте, Теслюк забил с добивания после собственного удара.

После забитого гола львовский клуб еще сильнее взвинтил темп, и второй гол стал вопросом времени. Паст несколько раз спасал свою команду, но в итоге ошибся на выходе и Климчук удвоил преимущество Руха.

Во втором тайме картина не изменилась, Верес никак не мог нащупать свою игру. На 65-й минуте после удара Пастуха счет стал уже 0:3. Под конец матча команда из Ровно отыграла один мяч, но львовяне ответили сразу двумя голами за две минуты, доведя счет до неприличного.

Нп последних минутах Верес отыграл еще один мяч, но на судьбу матча это уже никак не повлияло.

Статистика матча Верес - Рух

Верес - Рух 2:5
Голы: Яго, 82, Балан, 90 - Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 86, Квасница 88

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 5 - 11
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 7 - 5
Фолы: 21 - 18

Верес: Паст - Курко, Балан, Шевченко, Кучеренко - С. Шарай (Кухарук, 62), Клец, В. Шарай (Шестаков, 82), Кучеров (Яго, 62), Свитюха (Ковалюк, 46) - Гайдучик (Марусич, 62).

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман (Лях, 73) - Пидгурский (Таллес, 46), Сапуга, Пастух - Теслюк (Квасница, 57), Рунич (Соломон, 73), Климчук (Плюман, 73).

Предупреждения: Балан, 22, Кучеров, 32, Гайдучик, 61, Кухарук, 90+3 - Дидык, 44

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Рух

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