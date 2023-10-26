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Клуб УПЛ может возглавить звездный тренер

Верес хочет заполучить Руслана Костышина.
Вчера, 12:35
Руслан Костышин / upl.ua
Руслан Костышин / upl.ua

Верес в скором времени может назначить нового тренера, утверждает ТаТоТаке.

Напомним, сейчас ровенский клуб возглавялет Сергей Лавриненко. Под его руководство Верес имеет лишь шесть очков в десяти матчах.

29 октября клуб сыграет против Миная, и именно этот матч определит судьба Лавриненко. Вероятность отставки специалиста очень высока в случае поражения.

Если это случится, то в первуюю очередь Верес попробует пригласить Руслана Костышина, под руководством которого Колос прошел путь от аматорского клуба до УПЛ и впервые сыграл в еровкубках.

Ранее, напомним, нового тренера получил донецкий Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Руслан Костышин

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