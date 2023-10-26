Клуб УПЛ может возглавить звездный тренер
Верес хочет заполучить Руслана Костышина.
Верес в скором времени может назначить нового тренера, утверждает ТаТоТаке.
Напомним, сейчас ровенский клуб возглавялет Сергей Лавриненко. Под его руководство Верес имеет лишь шесть очков в десяти матчах.
29 октября клуб сыграет против Миная, и именно этот матч определит судьба Лавриненко. Вероятность отставки специалиста очень высока в случае поражения.
Если это случится, то в первуюю очередь Верес попробует пригласить Руслана Костышина, под руководством которого Колос прошел путь от аматорского клуба до УПЛ и впервые сыграл в еровкубках.
Ранее, напомним, нового тренера получил донецкий Шахтер.
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