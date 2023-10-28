Рух - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 28.10.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
В субботу, 28 октября, Рух на своем поле примет Александрию в 12-м туре украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины львовский коллектив разгромил Верес (5:2), а Александрия уступила Колосу (0:1).
Матч Рух - Александрия состоится во Львове на Арене-Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Александрия
Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Александрией будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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