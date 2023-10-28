Рух - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 28.10.2023

В субботу, 28 октября, Рух на своем поле примет Александрию в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины львовский коллектив разгромил Верес (5:2), а Александрия уступила Колосу (0:1).

Матч Рух - Александрия состоится во Львове на Арене-Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Александрией будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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