Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023

В субботу, 28 октября, Кривбасс встречался на своем поле с Днепром-1 в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Криворожской команде удалось сохранить первую позицию в турнирной таблице УПЛ, разгромив днепрян со счетом 3:0.

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Героями поединка стали Олег Кожушко и Денис Кузик. Сначала второй ассистировал первому, когда тот открыл счет на 11-й минуте, а после уже сам забил отличный гол, отправив мяч в дальнюю девятку после смешения с фланга. Во втором тайме Кожушко оформил дубль со второй результативной передачи Кузика.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Днепр-1 в 12-м туре УПЛ:

Кривбасс - Днепр-1 3:0

Голы: Кожушко, 11, 51, Кузик, 41

На 87-й минуте Леднев не реализовал пенальти

Кривбасс: Клищук - Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник - Илич - Кузик (Хомченовский 63), Кожушко (Квабена 89), Задерака, Татарков (Приходько 71) - Дебелко (Лунев 71)

Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко (Горбунов 46), Кравец, Сарапий, Адамюк (Мирошниченко 56) - Рубчинский, Бабенко (Витиньо 62)- Леднев, Пихаленок (Пасич 73), Гуцуляк - Филиппов (Танчик 56)

Предупреждения: Пихаленок 42, Леднев 77, Кравец 90.

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