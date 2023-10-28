iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Колос - Динамо 1:1 видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:58
Колос и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев
Колос и Динамо сыграли вничью / ФК Динамо Киев

В субботу, 28 октября, Колос принимал на своем поле Динамо в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Мирчи Луческу продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, завершив поединок с ковалевцами вничью 1:1.

Читай также: Динамо потеряло очки в матче с Колосом, доигрывая в меньшинстве

Киевская команда открыла счет во встрече на 19-й минуте усилиями Александра Тымчика, на что хозяева поля ответили в начале второго тайма, когда Валерий Лучкевич отличным ударом в касание точно отправил мяч под дальнюю стойку.

Динамо еще и пришлось доигрывать матч вдесятером, после того как Владислав Ванат на 63-й минуте заработал вторую желтую за откровенную симуляцию.

Вашему вниманию видео всех голов матча Колос - Динамо в 12-м туре УПЛ:

Колос - Динамо 1:1

Голы: Лучкевич, 51 - Тымчик, 19

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) - Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)

Динамо: Бущан - Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик - Шепелев, Бражко - Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев - Ванат

Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Бражко 72

Удаление: Ванат, 63 (вторая желтая)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины видео голов обзор матча Украинская Премьер-лига Колос видео лучших моментов

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, Полесье обыграло Зарю, ничьи Колоса с Динамо и Руха с Александрией УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, Полесье обыграло Зарю, ничьи Колоса с Динамо и Руха с Александрией
Рух и Александрия не смогли определить победителя Рух и Александрия не смогли определить победителя
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023 Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Бокс23:15
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
Бокс23:11
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама
Формула 122:51
Руководитель Уильямс признался, что был шокирован состоянием команды
Европа22:49
Легендарный хавбек Баварии установил новый клубный рекорд
Украина22:27
Шахтер решил, что делать с легионером, который не хочет возвращаться в Украину
Европа22:21
Футболист Барселоны установил новый рекорд Эль-Классико
Европа22:02
Трубин не помог Бенфике добыть победу против Каса Пии несмотря на отбитый пенальти
Европа21:47
Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом
Формула 121:42
Гран-при Мексики: Третья практика. Два Ред Булла и Албон в топ-3
Европа21:32
Трубин отбил пенальти в чемпионате Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK