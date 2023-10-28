Колос - Динамо 1:1 видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023
В субботу, 28 октября, Колос принимал на своем поле Динамо в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Мирчи Луческу продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, завершив поединок с ковалевцами вничью 1:1.
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Киевская команда открыла счет во встрече на 19-й минуте усилиями Александра Тымчика, на что хозяева поля ответили в начале второго тайма, когда Валерий Лучкевич отличным ударом в касание точно отправил мяч под дальнюю стойку.
Динамо еще и пришлось доигрывать матч вдесятером, после того как Владислав Ванат на 63-й минуте заработал вторую желтую за откровенную симуляцию.
Вашему вниманию видео всех голов матча Колос - Динамо в 12-м туре УПЛ:
Колос - Динамо 1:1
Голы: Лучкевич, 51 - Тымчик, 19
Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) - Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)
Динамо: Бущан - Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик - Шепелев, Бражко - Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев - Ванат
Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Бражко 72
Удаление: Ванат, 63 (вторая желтая)
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