iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины 30.10.2023

"Горняки" вышли в полуфинал соревнования.
Сегодня, 21:50
Шахтер обыграл Викторию / ФК Шахтер Донецк
Шахтер обыграл Викторию / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 30 октября, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором сыграли Виктория и Шахтер.

Донецкий коллектив легко расправился с соперником, добыв разгромную победу.

В составе Шахтера забивали: Назарина, Зубков и Ракицкий.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Виктория - Шахтер:

Виктория - Шахтер 0:3
Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1

Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 5 - 9
Удары в створ: 1 - 5
Атаки: 50 - 78

Виктория: Шелихов - Ульянов (Сахно, 46), Сасовский, Нелин, Бычков (Зозуля, 69) - Савченко (Покотилюк, 46), Долинский, Мышенко (Чеглов, 75), Здырко (Лебеденко, 56), Байдал - Галенко.

Шахтер: Ризнык - Азаров, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 68) - Назарина, Невертон (Крыськив, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Эгиналду, 68) - Келси (Сикан, 62).

Предупреждения: Мышенко, 26, Сахно, 50, Ульянов, 82

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023
Золотой мяч-2023: результаты церемонии Золотой мяч-2023: результаты церемонии
Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023 Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023
Золотой мяч-2023: Осимхен и Модрич в ТОП-10, Родри вошел в ТОП-5 Золотой мяч-2023: Осимхен и Модрич в ТОП-10, Родри вошел в ТОП-5
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Другие страны23:32
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023
Европа23:11
Золотой мяч-2023: результаты церемонии
Европа23:06
Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023
Европа23:05
Золотой мяч-2023: Осимхен и Модрич в ТОП-10, Родри вошел в ТОП-5
Европа22:59
Легендарный спортсмен обманул блогера, назвавшись новичком Милана
Европа22:58
Англия решила изменить формат кубка лиги
Европа22:41
Эмилиано Мартинес - лауреат премии Льва Яшина
Формула 122:27
Гран-при Бразилии: расписание и результаты
Европа22:17
Винисиус получил награду на церемонии Золотого мяча
Европа21:57
Беллингем - обладатель приза Трофей Копа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK