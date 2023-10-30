Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины 30.10.2023

В понедельник, 30 октября, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором сыграли Виктория и Шахтер.

Донецкий коллектив легко расправился с соперником, добыв разгромную победу.

В составе Шахтера забивали: Назарина, Зубков и Ракицкий.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Виктория - Шахтер:

Виктория - Шахтер 0:3

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 1 - 5

Атаки: 50 - 78

Виктория: Шелихов - Ульянов (Сахно, 46), Сасовский, Нелин, Бычков (Зозуля, 69) - Савченко (Покотилюк, 46), Долинский, Мышенко (Чеглов, 75), Здырко (Лебеденко, 56), Байдал - Галенко.

Шахтер: Ризнык - Азаров, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 68) - Назарина, Невертон (Крыськив, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Эгиналду, 68) - Келси (Сикан, 62).

Предупреждения: Мышенко, 26, Сахно, 50, Ульянов, 82

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