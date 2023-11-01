В среду, 1 ноября, Рух встречался на своем поле с Днепром-1 в перенесенном матче пятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Максимова сумели обыграть соперника со счетом 2:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата.

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Победу днепровской команде обеспечили два гола, забитых в первом тайме. На 16-й минуте Александр Филиппов открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании, а после ассистировал Александру Пихаленку, который удвоил преимущество гостей.

Вашему вниманию видео всех голов матча Рух - Днепр-1 в пятом туре УПЛ:

Рух - Днепр-1 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Рух: Герета - Роман, Слюбик, Дидык, Сыч - Эдсон - Пастух, Сапуга (к) - Рунич (Квасница 53), Климчук (Соломон 75), Теслюк (Карабин 75).

Днепр-1: Кинарейкин - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк - Рубчинский (Горбунов 83), Бабенко - Леднев (Виктиньо 65), Пихаленок (Кравец 89), Гуцуляк - Филиппов.

Предупреждения: Теслюк, 33, Слюбик, 63 - Пихаленок, 21, Гуцуляк, 75, Мирошниченко, 84.

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