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Бывший нападающий сборной Украины впервые стал отцом

Борячук вместе с возлюбленной пополнили свою семью.
Сегодня, 14:10
Андрей Борячук с супругой / instagram.com/andreyboriachuk
Андрей Борячук с супругой / instagram.com/andreyboriachuk

Футболист харьковского Металлиста 1925 Андрей Борячук будет воспитывать девочку.

Супруга форварда Екатерина подарила футболисту дочь. 

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"Наша конфетка", - написала девушка.

Отметим, что Андрей и Екатерина поженились в декабре прошлого года.

Напомним, Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца.

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