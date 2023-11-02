Бывший нападающий сборной Украины впервые стал отцом
Борячук вместе с возлюбленной пополнили свою семью.
Футболист харьковского Металлиста 1925 Андрей Борячук будет воспитывать девочку.
Супруга форварда Екатерина подарила футболисту дочь.
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"Наша конфетка", - написала девушка.
Отметим, что Андрей и Екатерина поженились в декабре прошлого года.
Напомним, Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца.
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