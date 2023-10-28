Один из лидеров Челси и сборной Аргентины похвастался в соцсетях рождением сына
Энцо во второй раз стал отцом.
Хавбек Челси Энцо Фернандес опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился фотографии с новорожденным ребенок.
Аргентинец во второй раз стал отцом, оставив в инстаграме символическую подпись:
"Бенжамин Фернандес 26/10/2023. Я навсегда тебя люблю".
Напомним, у Энцо и его возлюбленной Валентины также есть дочь Оливия.
Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца.
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