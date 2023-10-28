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Один из лидеров Челси и сборной Аргентины похвастался в соцсетях рождением сына

Энцо во второй раз стал отцом.
Сегодня, 14:21
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Хавбек Челси Энцо Фернандес опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился фотографии с новорожденным ребенок.

Аргентинец во второй раз стал отцом, оставив в инстаграме символическую подпись:

"Бенжамин Фернандес 26/10/2023. Я навсегда тебя люблю".

Напомним, у Энцо и его возлюбленной Валентины также есть дочь Оливия.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

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