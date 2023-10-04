Футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца
У Алехандро Гарначо родился сын.
В семье вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо произошло знаменательное событие.
Как сообщил футболист в соцсетях, у него родился первенец. Сына назвали Энцо.
Отметим, что Гарначо и его девушка Ева Гарсия встречаются на протяжении двух лет, но на данный момент еще не узаконили свои отношения.
В текущем сезоне Алехандро провел 8 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что конкурент аргентинца может покинуть клуб зимой.
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