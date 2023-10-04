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Футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца

У Алехандро Гарначо родился сын.
Сегодня, 22:18
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

В семье вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо произошло знаменательное событие.

Как сообщил футболист в соцсетях, у него родился первенец. Сына назвали Энцо.

Отметим, что Гарначо и его девушка Ева Гарсия встречаются на протяжении двух лет, но на данный момент еще не узаконили свои отношения.

В текущем сезоне Алехандро провел 8 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что конкурент аргентинца может покинуть клуб зимой.

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