iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо

Президент киевлян высказался об уходе с поста главного тренера Мирчи Луческу.
Вчера, 21:33
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера.

По словам функционера, для клуба уход румынского специалиста стал неожиданностью.

"Мирча Луческу - великий тренер, который многого достиг и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с поста главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в Динамо. На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Однако Динам" движется дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется - мы обязаны выиграть чемпионат.

Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - цитирует Суркиса пресс-служба "бело-синих"..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис

Статьи по теме

Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах
Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя
Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо
Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико
Вчера, 23:45
Европа23:45
Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах
Украина23:15
Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера
Формула 122:50
На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша
Легкая атлетика22:43
"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
Формула 122:24
Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного
Другие22:24
Магучих сообщила, что выходит замуж
Европа21:50
Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона
Европа21:41
Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре
Украина21:33
Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK