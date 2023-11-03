Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера.
По словам функционера, для клуба уход румынского специалиста стал неожиданностью.
"Мирча Луческу - великий тренер, который многого достиг и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с поста главного тренера стало для нас неожиданностью.
Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в Динамо. На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.
Однако Динам" движется дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется - мы обязаны выиграть чемпионат.
Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - цитирует Суркиса пресс-служба "бело-синих"..
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