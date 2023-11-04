Шахтер отреагировал на отставку из Динамо и завершение карьеры Луческу

Пресс-служба "горняков" не оставила без внимания тренера, который отдал клубу немалый период.

Донецкий Шахтер отреагировал на решение Мирчи Луческу уйти из Динамо и завершить карьеру тренера после поединка против них.

Пресс-служба "горняков" выпустила заявление, отметив большой вклад румына в историю их клуба и всего украинского футбола.

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"15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе.

Именно здесь он достиг наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года.

Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром для многих коллег. Румынский наставник воспитал много талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола.

Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого Шахтера, став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА 2009 года. Под его руководством Шахтер вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы.

Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны на Донбассе в 2014 году и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не покинул Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев.

Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и оставляет Украину в статусе легенды", - сказано в пресс-релизе, который посвящен румынскому экс-наставнику

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