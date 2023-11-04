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"Суркис разозлился на меня": Луческу - о своем уходе из Динамо

Румын подал в отставку, но не предупредил об этом президента клуба.
Сегодня, 12:20
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о своем уходе из стана киевлян.

По словам румынского специалиста, он принял это решение, не поставив в известность президента клуба Игоря Суркиса.

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"У меня осталось два дня в Украине, чтобы навести порядок со всем. Президент разозлился на меня за то, что я принял это решение без консультации с ним.

Но в том-то и дело: если бы я с ним проконсультировался, он бы убедил меня остаться", - приводит слова Луческу PRO Sport.

Ранее Суркис отреагировал на уход румынского тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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