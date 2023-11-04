"Позиция в таблице шокирует": Вратарь Динамо - о поражении от Шахтера и отставке Луческу

Вратарь Динамо Георгий Бущан прокомментировал поражение от Шахтера (0:1) в матче чемпионата Украины и последующую отставку главного тренера Мирчи Луческу.

"Немного попали в кризис. Возможно, молодым ребятам не хватает опыта. Не хватает опытных игроков. Такое бывает. Я раньше думал, что было плохо, но бывает еще хуже. Уже были неудачные сезоны. Жизнь на этом не заканчивается, будем играть дальше и будем играть за нашу эмблему, бело-синий цвет и болельщиков.

Мне жаль, что Луческу так ушел. Он много нам дал, но время немного изменилось, команду покинули около 15 опытных игроков. Немного начались перемены. К сожалению, таков результат. Это и побудило его уйти".

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"Скажите мне, пожалуйста, как можно играть за Динамо и плавить тренера? Я этого не понимаю. За нас болеет большая часть страны, мы чувствуем поддержку в каждом городе. Мы с детства играем в академии. Каждый турнир, в котором принимаем участие, нам необходимо выигрывать. У нас одна задача - побеждать. Юношеская это команда или первая. Кого мы можем плавить? Мы только себя можем плавить. Но никак не тренера и никого другого.

Результата нет, но по игре мы ни одного матча не проиграли. Были ошибки. Мы не доигрывали, за что нас наказывали. Пошел какой-то нефарт. Мы на каждую игру настраиваемся, разговариваем, поддерживаем друг друга, но ничего не идет.

Позиция в турнирной таблице шокирует. Я рассчитывал на более легкий старт. Опускать руки мы не будем, мы все-таки Динамо. Будем настраиваться. Надо красную линию перейти уже, за ней всегда белая. Рассчитываю, что удача обернется к нам лицом и все будет хорошо", - сказал Бущан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что на данный момент Динамо занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав в десяти сыгранных матчах 16 очков.

На ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Динамо - Шахтер (0:1).

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