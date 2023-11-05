Металлист 1925 - Черноморец 2:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Металлист 1925 встречался с Черноморцем. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Андрей Штогрин вывел одесситов на 20-й минуте игры, однако на этом позитивные моменты для Черноморца закончились. Уже в конце тайма второе предупреждение заработал Самсон Иеде, оставив свих партнеров в меньшинстве.

Харьковский коллектив решил сполна воспользоваться данной ситуацией. Сначала Металлист 1925 возобновил паритет на табло, а на 78-й минуте и вовсе вышел вперед.

Далее у "желто-синих" оставалась простая задача - удержать нужный счет, с чем они благополучно справились.

Статистика матча Металлист 1925 - Черноморец 13-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Черноморец 2:1

Голы: Борячук, 53, Моура, 78 - Штогрин, 20

Удаление: Иеде, 40

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 19 - 11

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 3 - 0

Фолы: 9 - 9

Атаки: 90 - 63

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