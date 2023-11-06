Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 05.11.2023

Луганчане были близки к третьей победе в чемпионате Украины, но гол на последний минутах испортил эти планы.

В Ровном на стадионе Авангард в рамках тринадцатого тура УПЛ на одном поле встретились аутсайдеры, Верес и Заря.

В конце первого тайма команды обменялись голами: на удар Дениса Нагнойного хозяева поля ответили взятием ворот в исполнении Семена Вовченко.

В середине второй половины "черно-белые" вновь вышли вперед за счет гола Александра Яцыка. Однако за несколько минут до конца основного времени Андрей Близниченко принес своей команде ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Верес - Заря в тринадцатом туре УПЛ:

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Верес - Заря 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 - Нагнойный, 37, Яцык, 61

Владение мячом: 46% - 56%

Удары: 5 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 11

Фолы: 16 - 15

Атаки: 108 - 108

Верес: Когут - Балан, Сезар, Курко, Вовченко - Кучеренко (Близниченко, 71), Кухарук, Шестаков (Годя, 87), Сикейра (Кучеров, 71), С. Шарай (Ковалюк, 76) - Марусич (Гайдучик, 76).

Заря: Сапутин - Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын - Яцык, Мичин, Нагнойный - Кирюханцев, Герреро, Горбач.

Предупреждения: Кухарук, Вовченко, Близниченко - Кирюханцев.

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