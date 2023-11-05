Верес - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 05.11.2023

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Верес встречался с Зарей. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первой половине игры командам удалось обменяться голами. На забитый мяч Дениса Нагнойного точным ударом ответил Семен Вовченко.

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Гости второй тайм более активно действовали в атаке, чем их соперники, ввиду чего Александр Яцык отличился голом и вывел Зарю вперед.

Казалось бы, что вот она победа, однако Верес за минуту до конца основного времени сравнял счет, тем самым спасшись от поражения.

Статистика матча Верес - Заря 13-го тура чемпионата Украины

Верес - Заря 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 - Нагнойный, 37, Яцык, 61

Владение мячом: 46% - 56%

Удары: 5 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 11

Фолы: 16 - 15

Атаки: 108 - 108

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