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Верес - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Луганский коллектив обидно лишился двух очков.
Сегодня, 18:57
ФК Заря / УПЛ
ФК Заря / УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Верес встречался с Зарей. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первой половине игры командам удалось обменяться голами. На забитый мяч Дениса Нагнойного точным ударом ответил Семен Вовченко.

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Гости второй тайм более активно действовали в атаке, чем их соперники, ввиду чего Александр Яцык отличился голом и вывел Зарю вперед.

Казалось бы, что вот она победа, однако Верес за минуту до конца основного времени сравнял счет, тем самым спасшись от поражения.

Статистика матча Верес - Заря 13-го тура чемпионата Украины

Верес - Заря 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 - Нагнойный, 37, Яцык, 61

Владение мячом: 46% - 56%
Удары: 5 - 11
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 11
Фолы: 16 - 15
Атаки: 108 - 108

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