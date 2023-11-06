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Полесье - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 06.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 14:50
Полесье
Полесье

В понедельник, 6 ноября, Полесье примет Кривбасс в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины житомирский коллектив минимально обыграл Зарю (1:0), а криворожский коллектив разгромил Днепр-1 (3:0).

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Матч состоится в Житомире на Центральном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Кривбассом будет доступна в этой новости 6 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Полесье

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