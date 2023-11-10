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Колос - Минай: результат матча

Но и до удаления дела у подопечных Шарана шли не очень.
Сегодня, 19:05
Колос - Минай / upl.ua
Колос - Минай / upl.ua

В пятницу, 10 ноября, состоялся поединок 14-го тура УПл между Колосом и Минаем.

Команда начали аккуратно, Минай старался больше прессинговать, но по итогу позволил хозяевам открыть счет. После подачи с фланга мяч спокойно долетел до дальней штанги, где передачу замкнул Милько. Бандура справился с ударом, однако уже за линией ворот.

После 20 минут плотной борьбы, Колос сумел выйти удвоить свое преимущество и снова за счет навесной передачи. С углового отличный пас замкнул Бурда. Закончился первый тайм нервно, Емец сыграл рукой в штрафной, но, к счастьюю для хозяев, Немчанином сыграл рукой чуть раньше.

А во втором тайме Минай почти сразу остался в меньшинстве и потерял практически все шансы спасти матч. Пару моментов гости смогли создать, однако вдесятером не сумели разобраться с защитой Колоса.

Статистика матча УПЛ Колос - Минай

Колос - Минай 2:0
Голы: Милько, 18, Бурда, 35

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 14 - 17

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Лучкевич, Милько (Ореховский, 85), Богданов (Демченко, 71) - Тотовицкий (Салабай, 85), Безбородько (Ильин, 65), Болбат (Мякушко, 65).

Минай: Бандура - Дмитрук, Солдат, Петько (Витенчук, 46), Мельник - Немчанинов, Гечев (Кораблин, 46), Ралюченко (Рогозинский, 54), Одарюк (Голуб, 78), Твердохлеб, Гуничев (Вишневский, 46).

Предупреждения: Демченко, 80 - Петько, 27, Мельник, 32, 49, Кораблин, 72, Солдат, 76

Удаление: Мельник, 49

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай Колос

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