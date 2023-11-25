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Кривбасс - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины среди женщин

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка.
Сегодня, 13:48
Кривбасс - Ворскла
Кривбасс - Ворскла

В субботу, 25 ноября, состоится финал женского Кубка Украины, в котором сыграют Кривбасс и Ворскла.

В полуфинале криворожский коллектив переиграл Колос в дополнительное время - 2:1, а полтавки разгромили Днепр-1 - 5:1.

Матч состоится во Львове на Скиф. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Ворскла

Трансляция финального поединка Кубка Украины между Кривбассом и Ворсклой будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 14:00 по Киеву.

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