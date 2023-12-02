Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.12.2023
В субботу, 2 декабря, Кривбасс на своем поле примет Александрию в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.
В минувшем поединке чемпионата Украины криворожская команда обыграла Минай (1:0). Подопечные Руслана Ротаня переиграли Верес (1:0).
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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Александрия
Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Александрией будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине данную встречу будут транслировать YouTube-канал Кривбасса.
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