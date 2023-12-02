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Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.12.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:15
Кривбасс - Александрия
Кривбасс - Александрия

В субботу, 2 декабря, Кривбасс на своем поле примет Александрию в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины криворожская команда обыграла Минай (1:0). Подопечные Руслана Ротаня переиграли Верес (1:0).

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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Александрией будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать YouTube-канал Кривбасса.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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