Аутсайдер УПЛ распрощался с четырьмя игроками

Минай прекратил сотрудничество с рядом исполнителей.

Аутсайдер украинской Премьер-лиги Минай сообщил, что расстался сразу с четырьмя футболистами.

Закарпатскую команду покинули голкипер Александр Бандура, защитники Дмитрий Немчанинов и Игорь Солдат, а также полузащитник Сергей Панасенко.

Об этом Минай объявил на своем официальном сайте.

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Сообщается, что клуб и игроки расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в ноябре Минай расстался с главным тренером Владимиром Шараном, которого сменил Желько Любенович.

На данный момент закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего шесть очков в 15 сыгранных матчах и не одержав ни одной победы.

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