iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч ЛНЗ - Минай перенесен

Команды проведут матч уже весной.
Сегодня, 15:15
Минай - ЛНЗ
Минай - ЛНЗ

Поединок между ЛНЗ и Минаем в рамках 17-го тура чемпионата Украины перенесен на более поздний срок.

Пресс-служба черкасского клуба сообщила, что поединок не состоится в запланированное время, однако причины не были названы.

Читай также: Экс-вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ

Отметим, что в последнем туре ЛНЗ обыграл Черноморец (3:1), а Минай не смог провести матч с Динамо из-за длительной воздушной тревоги не был сыгран.

В турнирной таблице УПЛ ЛНЗ занимает девятое место, имея 20 очков в 16 играх. У закарпатской команды шесть очков за 15 игр и последнее место.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Заря сыграла вничью с Рухом и расписание 17 тура УПЛ: Заря сыграла вничью с Рухом и расписание 17 тура
Идеальные замены позволили ЛНЗ вырвать победу у Черноморца Идеальные замены позволили ЛНЗ вырвать победу у Черноморца
Матч Минай - Динамо перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия освещения на стадионе Матч Минай - Динамо перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия освещения на стадионе
Черноморец - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Черноморец - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:13
Санчо готов остаться в МЮ после прихода Рэтклиффа
Олимпийские виды18:13
Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях
Формула 117:51
Боттас: Концепция болида следующего года выглядит интересно
Бокс17:50
Прогрейс: Я изуродую Хэйни
Европа17:26
Скоулз - об МЮ: Это плохая футбольная команда
Другие17:25
Норвежский викинг совершил прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты
Биатлон17:05
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
ММА16:55
Шутка вышла из-под контроля: В Ирландии стали принимать ставки на президентство Макгрегора
Украина16:44
Бывший футболист Мариуполя, Торпедо и Стали погиб на войне
Украина16:22
Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK