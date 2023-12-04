Матч ЛНЗ - Минай перенесен
Команды проведут матч уже весной.
Поединок между ЛНЗ и Минаем в рамках 17-го тура чемпионата Украины перенесен на более поздний срок.
Пресс-служба черкасского клуба сообщила, что поединок не состоится в запланированное время, однако причины не были названы.
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Отметим, что в последнем туре ЛНЗ обыграл Черноморец (3:1), а Минай не смог провести матч с Динамо из-за длительной воздушной тревоги не был сыгран.
В турнирной таблице УПЛ ЛНЗ занимает девятое место, имея 20 очков в 16 играх. У закарпатской команды шесть очков за 15 игр и последнее место.
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