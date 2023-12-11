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Динамо - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 09:37
Динамо - Оболонь / ФК Динамо Киев
Динамо - Оболонь / ФК Динамо Киев

В понедельник, 11 декабря, в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоится киевское дерби между Динамо и Оболонью.

В первом круге победу праздновал коллектив тогда еще Мирчи Луческу, а ныне Александра Шовковского, который одолел "пивоваров" со счетом 4:2.

На данный момент Динамо заметно опережает Оболонь в таблице чемпионата Украины: "бело-синие" занимают шестое место, имея в активе 25 очков, а команда Валерия Иващенко идет двенадцатой с 14-ю баллами.

В последнем туре УПЛ Динамо обыграло Металлист 1925 (4:2) и продлило серию побед до трех матчей, а Оболонь сыграла вничью с Колосом (0:0).

Матч Динамо - Оболонь пройдет в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Оболонь

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 15:00. В Украине этот матч будет показан на YouTube-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Оболонь

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