Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: первый полуфинал

ISPORT вместе с читателями выбирает самую красивую эмблему в Украине.

Наш сайт продолжает определять лучшую эмблему профессиональных клубов Украины. Сейчас в нашей стране существует 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и Второй лиге.

Мы провели пять четвертьфиналов и определили двадцатку лучших, среди которых теперь проведем два полуфинала! В финал пройдет по пять из десяти участников.

Уточнение: в 46 действующих клубов мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

Полуфинал №1

Была проведена жеребьевка среди всех 20 команд и в первую десятку вошли следующие команды:

пять команд из УПЛ – Динамо, Металлист 1925, Движение, Ворскла и Кривбасс (криворожцы поступили довольно хитро во время четвертьфинала, распространив голосование в своем канале, что привело к резкому притоку голосов за их логотип).

пять команд из Первой лиги – Металлист, Прикарпатье, Нива Тернополь, Чернигов и Левый Берег.

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Настойчиво просим голосовать не из-за симпатий болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях, чем вам понравился выбранный логотип.

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