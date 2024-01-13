Вингер Шахтера выбирает между предложениями из Хорватии и Азербайджана

А может украинец решит остаться с "горняками".

Контракт Алексея Кащука с донецким Шахтером завершится по окончанию нынешнего сезона. И пока что стороны не могут договориться о его продлении.

В связи с этим активизировались иностранные клубы, которые хотят переманить 23-летнего вингера.

По информации хорватского издания Index, главными претендентами на игрока считаются Хайдук и Нефтчи.

Хорваты хотели пригласить Кащука еще прошлым летом, но попытка провалилась. Клуб из Баку же хочет вернуть Алексея в Азербайджан, где он выступал за Сабах (41 матч, 18 голов, 12 ассистов).

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Сообщается, что Хайдук хочет попытаться подписать украинца уже этой зимой, предложив за него некоторую сумму либо же процент от будущей перепродажи.

В нынешнем сезоне Алексей Кащук принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

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